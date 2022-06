এইচএসসি ২০২২ - অর্থনীতি ২য় পত্র । অধ্যায় ৪ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (৭১-৮০)

অধ্যায় ৪

৭১. বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি হয় কত সালে?

ক. ২০০৮ সালে খ. ২০১১ সালে

গ. ২০১৪ সালে ঘ. ২০১৫ সালে

৭২. ‘খ’ দেশটি আয়তনে ছোট হলেও এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দেশটির সামাজিক ক্ষেত্রে কেমন প্রভাব পড়তে পারে?

i. শিক্ষার ঘাটতি

ii. চিকিৎসার ঘাটতি

iii. পুষ্টির অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৩. কত সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়?

ক. ১৯৯০ সাল খ. ১৯৯১ সাল

গ. ১৯৯২ সাল ঘ. ১৯৯৩ সাল

৭৪. একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে?

i. অর্থনৈতিক

ii. সামাজিক

iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৫. টমাস রবার্ট ম্যালথাস কোন দেশের অর্থনীতিবিদ ছিলেন?

ক. ফ্রান্স খ. ইতালি

গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

৭৬. ‘An Essay on the Principles of Population’ গ্রন্থটি কার?

ক. টিম বার্নাস লি

খ. টমাস রবার্ট ম্যালথাস

গ. এডওয়ার্ড ওয়েস্ট

ঘ. হেনরি সিজউক

৭৭. ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা কীভাবে বাড়ে?

ক. গাণিতিক হারে

খ. জ্যামিতিক হারে

গ. অর্থনৈতিক হারে

ঘ. মন্থর হারে

৭৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কী?

ক. খাদ্যঘাটতি

খ. বাসস্থানের সমস্যা

গ. মূলধন গঠনে অসুবিধা

ঘ. পরিবেশদূষণ

৭৯. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর কত তম? দেশ?

ক. ৬ষ্ঠ খ. ৭ম

গ. ৮ম ঘ. ৯ম

৮০. ‘ক’ দেশে ২০১১ সালে মোট জনসংখ্যা ১৭,১৪,৭০,০০০ এবং ওই বছর জন্মগ্রহণ করেছে এমন জীবন্ত শিশুর সংখ্যা ৩০,৭৫,৫৮৪টি। এ ক্ষেত্রে ‘ক’ দেশের স্থূল জন্মহার কত?

ক. ১৭.৯৩৬ খ. ১৮.৫৬৫

গ. ১৮.৬৫৫ ঘ. ১৯.০২১

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪: ৭১.খ ৭২.ঘ ৭৩.ক ৭৪.ঘ ৭৫.ঘ ৭৬.খ ৭৭.খ ৭৮.ক ৭৯.গ ৮০.ক

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক, কুমিল্লা অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা

