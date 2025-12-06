গণিত: প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত, তাই উত্তরও হবে ছোট

গণিত: প্রশ্ন নম্বর–৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওপর। পুরো পাঠ্যবই থেকে ১৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১৬টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে। নম্বর থাকবে ১৬। আজ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।
প্রশ্ন: গুণ্য, গুণক ও গুণফলের মান কত হলে তিনটি মানই সমান হবে?
উত্তর: শূন্য অথবা এক হলে।
প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর: গুণ্য।
প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর: গুণক।
প্রশ্ন: গুণ্য বা গুণক যেকোনো একটির মান শূন্য হলে গুণফল কত হবে?
উত্তর: শূন্য (০)।
প্রশ্ন: একটি কলমের দাম ৩৩ টাকা হলে ১১০টি কলমের দাম কত?
উত্তর: ৩৬৩০ টাকা।
প্রশ্ন: রাস্তা মেরামতের জন্য একটি পরিবার ২৫০ টাকা দিলে ৩২৪টি পরিবার মোট কত টাকা দেবে।
উত্তর: ৮১০০০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি মোবাইল ফোনের দাম ৯৯৯ টাকা হলে ৪৫টি মোবাইল ফোনের দাম কত?
উত্তর: ৪৪৯৫৫ টাকা।
প্রশ্ন: এক ব্যক্তির দৈনিক আয় ২১৬ টাকা। এক বছরে তার আয় কত?
উত্তর: ৭৮৮৪০ টাকা।
প্রশ্ন: ভাজক ১, ভাজ্য ১, ভাগফল ১ হলে, ভাগশেষ কত হবে?
উত্তর: ০।
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার ভাগফল ১২, একটি সংখ্যা ৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৪৮।
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ২২৫, একটি সংখ্যা ২৫ হলে অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৯।
প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাজ্য।
প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে ভাগ করা হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাজক।
প্রশ্ন: ‘ভাগশেষ< ভাজক’ এর অর্থ কী?
উত্তর: ভাগশেষ সব সময় ভাজকের চেয়ে ছোট।
প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ৬২৭২, একটি সংখ্যা ৬৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত?
উত্তর: ৯৮।
প্রশ্ন: ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
উত্তর: ভাগফল।
প্রশ্ন: একটি সামাজিক কাজে ৩৬৭টি পরিবার ১০ টাকা করে দিলে মোট কত টাকা হয়?
উত্তর: ৩৬৭০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি বই তৈরিতে ১২৮ তা কাগজ লাগলে ১০টি বই তৈরি করতে কত তা কাগজ লাগবে?
উত্তর: ১২৮০ তা।
প্রশ্ন: একটি বাক্সে ২৫০টি প্যাকেট থাকলে ২টি বাক্সে কতটি প্যাকেট থাকবে?
উত্তর: ৫০০টি ।
প্রশ্ন: বন্ধনী থাকলে বন্ধনীর ভেতরের অংশের হিসাব কখন করতে হয়?
উত্তর: প্রথমে।
প্রশ্ন: একটি চেয়ারের মূল্য ৬২৫ টাকা হলে ৫টি চেয়ারের মূল্য কত?
উত্তর: ৩১২৫ টাকা
প্রশ্ন: রফিক সাহেব প্রতি মাসে ৪২০ টাকা ব্যাংকে জমা করেন। ১ বছরে তাঁর কত টাকা জমা হবে?
উত্তর: ৫০৪০ টাকা।
প্রশ্ন: একটি পানির ট্যাংকে মিনিটে ২ লিটার পানি জমা হলে ১০ মিনিটে কত লিটার পানি জমা হবে?
উত্তর: ২০ লিটার।
প্রশ্ন: ২টি চেয়ারের দাম ১৫০০ টাকা হলে ১টি চেয়ারের দাম কত?
উত্তর: ৭৫০ টাকা।
প্রশ্ন: পিতার বয়স ৬০ বছর ও কন্যার বয়স ১৬ বছর। পিতা ও কন্যার বয়সের পার্থক্য কত বছর?
উত্তর: ৪৪ বছর।
প্রশ্ন: কন্যার বয়স ১৬ বছর ও পিতার বয়স ৬৪ বছর। পিতার বয়স কন্যার বয়সের কত গুণ?
উত্তর: ৪ গুণ।
প্রশ্ন: একটি ডিমের দাম ৭ টাকা হলে ১৫টি ডিমের দাম কত?
উত্তর: ১০৫ টাকা।
প্রশ্ন: ৪টি কলমের দাম ৮০ টাকা হলে ১টি কলমের দাম কত?
উত্তর: ২০ টাকা।
প্রশ্ন: ভাজক ৭৮, ভাগফল ২৫ হলে ভাজ্য কত?
উত্তর: ১৯৫০।
প্রশ্ন: তিনটি খাতার দাম ৭২ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত?
উত্তর: ২৪ টাকা।
রতন কান্তি মণ্ডল, মাস্টার ট্রেইনার, শিক্ষক
উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা