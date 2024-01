মডেল টেস্ট ১-এর উত্তর: মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি

76. (a) ৪.১ মিমি

ব্যাখ্যা: রুই মাছের নিষিক্ত ডিমের ব্যাস ৪.১ মিমি।

77.(b) Eradicate

78. (d) Significant (জরুরি)

79. (b) Medieval

ব্যাখ্যা: Medieval: মধ্যযুগীয়।

80. (d) Obnoxious

ব্যাখ্যা: Obnoxious: আপত্তিকর।

81. (c) getting

ব্যাখ্যা: I was used to getting up early.

82.(c) adverb

ব্যাখ্যা: The sun went ‘down’. Here down is used as a/an: adverb

83.(a) Flatter for self motives

ব্যাখ্যা: The meaning of ‘Soft soap’ is Flatter for self motives

84.(b) to see

ব্যাখ্যা: He advised me to see the doctor.

85.(a) Pedestrian

ব্যাখ্যা: Pedestrian: পথচারী।

86.(b) had arrived

ব্যাখ্যা: I had arrived before Mr. Rahman went to my office.

87.(c) adverb

ব্যাখ্যা: Please sit ‘down’.

88. (a) Rather

ব্যাখ্যা: Would rather, prefer to, had better সবগুলোর সাথে V1 বসে।

89.(c) Segregate

ব্যাখ্যা: Segregate (আলাদা করা) amalgamate (একত্র করা)

90. (d) Garrulous (বাচাল)

ব্যাখ্যা: Garrulous (বাচাল), Eloquent (বাক্যবাগীশ)।

91.(b) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রথম EPZ—চট্টগ্রাম।

92.(b) এবি ব্যাংক

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক এবি ব্যাংক তথা আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।

93.(c) লালপুর, নাটোর

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থানের নাম লালপুর, নাটোর।

94.(c) তাজউদ্দীন আহমদ

ব্যাখ্যা: মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।

95.(b) তিনটি

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট।

96.(a) চীন

ব্যাখ্যা: প্রথম চীনে রেশম উৎপাদিত হয়।

97.(c) ঢাকা

ব্যাখ্যা: স্পারসো বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত।

98.(c) মিরপুর

ব্যাখ্যা: ঢাকা শহরের মিরপুরে বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়।

99.(a) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: চা উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা হচ্ছে মৌলভীবাজার।

100.(a) ভ্যাট

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধানতম উৎস হচ্ছে ভ্যাট।