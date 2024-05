ইংরেজি - অষ্টম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

The Bizhu Festival (পর্ব-৪)

Mahmud said, ‘Oh, okay. It is very similar to our Pohela Boishakh.’

Madhu said, ‘I am not sure, let’s ask my grandmother.’ And they both did. The grandmother replied, ‘Yes, my dear, they are quite similar.’ Mahmud asked Madhu’s grandmother, ‘Can I also call you grandmother?’

মাহমুদ বলল, ‘ওহ, ঠিক আছে। এটি আমাদের পয়লা বৈশাখের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে।’ মধু বলল, ‘আমি নিশ্চিত নই, আমার দাদিকে জিজ্ঞাসা করি।’ এবং তারা উভয়ই করেছে। দাদি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমার প্রিয়, তারা অনেকটা একই রকম।’ মাহমুদ মধুর ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি কি আপনাকে দাদিমা ডাকতে পারি?’

Grandmother said, ‘Of course, dear.’ ‘Where do you get so many flowers?’ Mahmud wondered. Madhu replied, ‘We collect flowers from the neighbourhood. Some flowers are picked from neighbours without even asking their permission.’ ‘Don’t they mind?’ Mahmud asked.

দিদিমা বললেন, ‘অবশ্যই প্রিয়।’ ‘এত ফুল কোথায় পাও?’ মাহমুদ দূরকল্পনা করে। মধুর জবাব, ‘আমরা পাড়া থেকে ফুল সংগ্রহ করি। কিছু ফুল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েও নেওয়া হয়।” ‘তারা কিছু মনে করে না?’ মাহমুদ জিজ্ঞাসা করল।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা