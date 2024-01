মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা: পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট-১

76. রুই মাছের নিষিক্ত ডিমের ব্যাস কত?

(a) ৪.১ মিমি

(b) ৭ মিমি

(c) ১২ মিমি

(d) ১০ মিমি

77. What is the synonym of ‘Obliterate’?

(a) Clarify

(b) Eradicate

(c) Aver

(d) Belittle

78. What is the Antonym of ‘Paltry’?

(a) Weak

(b) Vague

(c) Rough

(d) Significant

79. Find the correct spelling—

(a) Mediaval

(b) Medieval

(c) Medievel

(d) Madieval

80. Which spelling is correct?

(a) Obnoxous

(b) Obnoxus

(c) Obnoxeous

(d) Obnoxious

81. I was used to____ up early.

(a) Get

(b) gets

(c) getting

(d) got

82. The sun went ‘down’. Here down is used as a/an:

(a) Noun

(b) adjective

(c) adverb

(d) Preposition

83. What is the meaning of ‘Soft soap’?

(a) Flatter for self motives

(b) to speak ill of others

(c) to speak high of others

(d) to recognise others good deeds

84. He adviced me ___ the doctor.

(a) that I see

(b) to see

(c) seeing

(d) saw

85. Find the correct spelling—

(a) Pedestrian

(b) Pedastrian

(c) Padestrian

(d) Padastrian

86. I _____ before Mr. Rahman went to my office

(a) Have arrived

(b) had arrived

(c) arrived

(d) is arrived

87. Please sit ‘down’. Here down is used as a/an:

(a) Noun

(b) adjective

(c) adverb

(d) Preposition

Here down is used as a/an: adverb.

88. Which would you ___ have, Ice or Coffee?

(a) Rather

(b) Prefer

(c) Could

(d) Better

89. What is the antonym of ‘Amalgamate’?

(a) Complain

(b) Persuade

(c) Segregate

(d) Consolidate

90. What is the antonym of ‘Eloquent’?

(a) Oratorical

(b) Extravagant

(c) Frugal

(d) Garrulous

91. বাংলাদেশের প্রথম EPZ কোথায় স্থাপিত হয়?

(a) সাভার

(b) চট্টগ্রাম

(c) মংলা

(d) ঈশ্বরদী

92. বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি?

(a) ন্যাশনাল ব্যাংক

(b) এবি ব্যাংক

(c) আইএফআইসি ব্যাংক

(d) দি সিটি ব্যাংক

93. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থানের নাম—

(a) পুঠিয়া, রাজশাহী

(b) নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(c) লালপুর, নাটোর

(d) ঈশ্বরদী, পাবনা

94. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

(a) শেখ মুজিবুর রহমান

(b) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

(c) তাজউদ্দীন আহমদ

(d) খন্দকার মোশতাক আহমদ

95. বাংলাদেশে শিক্ষা কয়টি স্তরবিশিষ্ট?

(a) দুটি

(b) তিনটি

(c) চারটি

(d) পাঁচটি

96. প্রথম কোন দেশে রেশম উৎপাদিত হয়?

(a) চীন

(b) ভিয়েতনাম

(c) ভারত

(d) কম্বোডিয়া

97. স্পারসো বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

(a) চট্টগ্রাম

(b) বরিশাল

(c) ঢাকা

(d) খুলনা

98. ঢাকা শহরের কোন এলাকায় বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়?

(a) ডেমরা

(b) টঙ্গী

(c) মিরপুর

(d) তাঁতি বাজার

99. চা উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা কোনটি?

(a) মৌলভীবাজার

(b) সিলেট

(c) চট্টগ্রাম

(d) কুষ্টিয়া

100. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধানতম উৎস হচ্ছে—

(a) ভ্যাট

(b) আয়কর

(c) রপ্তানি শুল্ক

(d) আবগারি