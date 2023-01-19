পড়াশোনা

ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Talking To People - formal or informal expressions

ষষ্ঠ শ্রেণির পড়াশোনা

Read the expressions

নিচের দেওয়া প্রকাশভঙ্গিসমূহ (expressions) পড়ো। তারপর সারণিতে Formal এবং Informal Expression গুলো সাজাও।

a) Hello! Good afternoon.

b) Need any help?

c) You can wait inside if you want!

d) Hi, what’s up?

e) The pleasure is all mine.

f) Good day!

g) Say hello to …

h) May I help you?

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

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