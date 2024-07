নেতৃত্বের গুণাবলি - ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র, অধ্যায় ৬ | এইচএসসি ২০২৪

পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুসারে

১১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেতার কোন ধরনের গুণাবলির অন্তর্গত?

ক. নৈতিক খ. শারীরিক

গ. পেশাগত ঘ. মানসিক

১২. ‘Direction is called the heart of administration’— এ উক্তিটি কার?

ক. মার্শাল ই. ডিমক খ. হেনরি ফেয়ল

গ. অধ্যাপক নিউম্যান ঘ. পিটার এফ ড্রাকার

১৩. পরামর্শমূলক নির্দেশনার ফলে—

i. আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়

ii. অধিক সময় ব্যয় হয়

iii. অধস্তনদের অঙ্গীকার সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. নিচের কে নেতা?

ক. ব্যবস্থাপক খ. উৎপাদক

গ. ক্রেতা ঘ. ভোক্তা

১৫. নেতৃত্বদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাজ হলো—

i. যোগাযোগ ii. নির্দেশনা

iii. প্রেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতার কাজ করে—

i. অদক্ষতা ii. স্বজনপ্রীতি

iii. অভিজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন নেতার কোন গুণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. সামাজিক খ. নৈতিক

গ. দৈহিক ঘ. পেশাগত

১৮. কর্মক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী চিন্তার অধিকারী হওয়া নেতার কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ?

ক. সাংগঠনিক জ্ঞান খ. কারিগরি জ্ঞান

গ. দূরদর্শিতা ঘ. আত্মবিশ্বাস

১৯. কর্মীদের প্রতি স্নেহ ও মায়া–মমতার দ্বারা পরিচালিত হয় কোন নেতৃত্ব?

ক. পিতৃসুলভ খ. কর্মকেন্দ্রিক

গ. লাগামহীন ঘ. গণতান্ত্রিক

২০. শিহাব লাবিব ফুড লিমিটেডের ব্যবস্থাপক। তিনি সব সময় কর্মীদের যোগ্যতা, রুচি, মানসিকতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সজাগ থাকেন। এটি নেতার কোন গুণাবলি?

ক. সম্মোহনী শক্তি খ. পরিবেশগত জ্ঞান

গ. ন্যায়পরায়ণতা ঘ. অনুসারী সম্পর্কে জ্ঞান

২১. পিতৃসুলভ নেতৃত্ব কোন নেতৃত্বের উন্নত ও ইতিবাচক সংস্করণ?

ক. কর্মীকেন্দ্রিক খ. স্বৈরতান্ত্রিক

গ. গণতান্ত্রিক ঘ. কর্মকেন্দ্রিক

২২. পরামর্শমূলক নির্দেশনার অসুবিধা হলো—

i. অবাধ্যতা সৃষ্টি ii. সময় অপচয়

iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii