Read The Story - ইংরেজি | সপ্তম শ্রেণি

Four Friends

They all replied, ‘Merry Christmas!’ Then Santa Claus made them sit down next to him. He asked, ‘Have you been good boys and girls all year?’ They all nodded their heads. He asked, ‘Have you been naughty?’ Even though they had been naughty by accident sometimes, they didn’t say that. They said, ‘No, we weren’t naughty!’ Then Santa Claus laughed again and reached into his big sack to take out toys for them. Michael got a ball, Sadib got a top and Nandini and Anti both got dolls.

তারা সবাই বলল, ‘শুভ বড়দিন!’ তারপর সান্তা ক্লজ তাদের তার পাশে বসিয়ে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি সারা বছর ভালো ছেলেমেয়ে হয়ে ছিলে?’ তারা সবাই মাথা নাড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি দুষ্টু ছিলে?’ যদিও তারা কখনো কখনো দুর্ঘটনাক্রমে দুষ্টু হয়েছিল, সেটা তারা বলল না। তারা বলল, ‘না, আমরা দুষ্টু ছিলাম না!’ তারপর সান্তা ক্লজ আবার হেসে উঠলেন এবং তাদের জন্য খেলনা আনতে বড় বস্তার কাছে গেলেন। মাইকেল একটি বল পেল, সাদিব একটি লাটিম পেল এবং নন্দিনী ও অন্তি দুজনই পেল পুতুল।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা