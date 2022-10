পঞ্চম শ্রেণি - ইংরেজি | Rearrange (4)

Rearrange words in the correct order to make meaningful sentences.

4.

a. help/ eyes/ our/ eggs.

b. are/ what/ doing/ you?

c. find/ my/ can’t/ I/ homework.

d. the/ clock/ at/ look.

e. a/idea/great/what

Answer

a. Eggs help our eyes.

b. What are you doing?

c. I can’t find my homework.

d. Look at the clock.

e. What a great idea!

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

