জ্যামিতি পাঠ-২

ধরি, AB = a, BC = b, CA = c এবং ID = IE = IF = r

এখন, ∆AIB এর ক্ষেত্রফল = ½ × AB × ID = ½ × a × r

∆BIC এর ক্ষেত্রফল = ½ × BC × IE = ½ × b × r

∆AIC এর ক্ষেত্রফল = ½ × CA × IF = ½ × c × r

আবার, ∆ABC এর ক্ষেত্রফল = √{s(s - a)(s - b)(s - c)} [হেরনের সূত্র]

যেখানে, s হলো ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা এবং s = (a + b + c)/2

∴ [∆ABC] = [∆AIB] + [∆AIC] + [∆AIC]

বা, √{s(s - a)(s - b)(s - c)} = (½ × a × r) + (½ × b × r) + (½ × c × r)

বা, √{s(s - a)(s - b)(s - c)} = r × {(a + b + c)/2}

বা, √{s(s - a)(s - b)(s - c)} = rs

∴ r = √{s(s - a)(s - b)(s - c)}/s

তাহলে আমরা অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ বা অন্তব্যাসার্ধ বের করার সূত্র পেয়ে গেলাম।

আমাদের যদি ত্রিভুজের ৩টি বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকে, তাহলে ওপরের সূত্র দিয়ে অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ সহজে বের করতে পারব।

আমরা ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম।