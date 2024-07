আইন—পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | এইচএসসি ২০২৪

পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুসারে

১২. ‘Law is the passionless reason’ উক্তিটি কার?

ক. জন অস্টিন খ. হেনরি মেইন

গ. অ্যারিস্টটল ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

১৩. অধ্যাপক হল্যান্ড আইনের কয়টি উৎসের কথা বলেছেন?

ক. ৫টি খ. ৬টি

গ. ৭টি ঘ. ৮টি

১৪. ‘ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া’—এটা নিচের কোন আইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত?

ক. ধর্মীয় আইন খ. নৈতিক আইন

গ. আইনগত আইন ঘ. সামাজিক আইন

১৫. ‘সার্বভৌমের আদেশই আইন’— এ উক্তি কার?

ক. জন লক খ. অধ্যাপক হল্যান্ড

গ. জন অস্টিন ঘ. উড্রো উইলসন

১৬. আইনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উত্স কোনটি?

ক. ধর্ম খ. প্রথা

গ. নৈতিকতা ঘ. জনমত

১৭. আইনের উত্স কোনটি?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ

গ. সরকারি কর্ম কমিশন ঘ. নির্বাচন কমিশন

১৮. ‘An Introduction to the Law of the Constitutions’ গ্রন্থটির লেখক কে?

ক. অ্যারিস্টটল খ. হবস

গ. অধ্যাপক ডাইসি ঘ. হল্যান্ড

১৯. ল্যাটিন শব্দ ‘Moralitasa’–এর অর্থ কী?

ক. সঠিক আচরণ খ. নৈতিক আচরণ

গ. ভদ্র আচরণ ঘ. সামাজিক আচরণ

২০. আইন কী?

ক. প্রচলিত ধ্যান–ধারণা ও বিশ্বাস খ. বিধি

গ. প্রথা ও লোকাচার ঘ. রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধিবিধান

২১. আইন মেনে চলার মূল কারণ কী?

ক. শাস্তির ভয় খ. বুদ্ধি

গ. উপযোগিতা ঘ. মূল্যবোধ

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩: ১২. গ ১৩. খ ১৪. খ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. গ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. ক

শামীমা ইয়াসমিন, প্রভাষক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা