Read The Story (পর্ব-২) : Four Friends | ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

Four Friends

One day Nandini, Anti and Michael went to Sadib’s house to play. When they got there, he was walking on his bed with his shoes on. Nandini asked, ‘Sadib, what are you doing?’

একদিন নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল খেলতে সাদিবের বাসায় গেল। তারা সেখানে গিয়ে দেখল, সাদিব জুতা পরে বিছানায় হাঁটছে। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, ‘সাদিব, তুমি কী করছ?’