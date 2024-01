বিলাসী, প্রতিদান

১১. মৃত্যুঞ্জয়ের আমবাগানের আয়তন—

A. দশ-পনের বিঘা

B. কুড়ি-পঁচিশ বিঘা

C. পঁচিশ-তিরিশ বিঘা

D. তিরিশ-চল্লিশ বিঘা

১২. ‘আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর’—এ পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?

A. পরোপকার

B. সর্বংসহা মনোভাব

C. আত্মগ্লানি

D. কৃতজ্ঞতাবোধ

১৩. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

A. ধানখেত

B. রাখালি

C. নক্সী কাঁথার মাঠ

D. বালুচর

১৪. কবি কাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান?

A. যে তাঁকে পর করেছে

B. যে তাঁকে আপন করেছে

C. যে তাঁকে ভালোবেসেছে

D. যে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে

১৫. ‘যে মোরে করিল পথের বিবাগী’—এ পঙ্‌ক্তির পরবর্তী চরণ কী?

A. পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি

B. পথে ঘাটে আমি ফিরি তার লাগি

C. পথ হতে পথে ফিরি তার লাগি

D. পথে পথে ফিরি তার লাগি

১৬. কবি কার জন্য কাঁদেন?

A. যে কবিকে আঘাত করেছে

B. যে কবির কূল ভেঙেছে

C. যে কবির ঘর ভেঙেছে

D. যে বিষে-ভরা বাণ দিয়েছে

১৭. ‘যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ, আমি দেই তারে বুকভরা গান’—এ পঙ্‌ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?

A. আত্মত্যাগ

B. পারস্পরিক সৌহার্দ

C. বোকামি

D. সর্বংসহা মনোভাব

১৮. ‘প্রতিদান’ কবিতায় উল্লিখিত ‘বাণ’ কেমন?

A. বিষাক্ত

B. সোহাগ-জড়ানো

C. স্নেহমাখা

D. সুতীব্র

১৯. ‘প্রতিদান’ কবিতায় সোহাগ জড়ানো কী?

A. ঘর

B. ফুল-মালঞ্চ

C. কবর

D. বাণ

২০. ‘বিবাগী’ শব্দের অর্থ কী?

A. নিষ্ঠুর

B. উদাসীন

C. অনুরাগ

D. করুণা



আগামী পর্বে থাকবে—মানব কল্যাণ, তাহারেই পড়ে মনে



উত্তরমালা

১। A. মন্ত্র ২। B. ১০-১৫ দিন ৩। A. ব্যাঙ্গার্থে ৪। B. ২ মাইল ৫। A. বৈশাখ ১৩২৫ ৬। C. কবরে ৭। C. নৌকাডুবি ৮। C. কলার ছড়া ৯। C. বাধা দিত ১০। D. উত্সর্গ ১১। B. কুড়ি-পঁচিশ বিঘা ১২। A. পরোপকার ১৩। C. নক্সী কাঁথার মাঠ ১৪। A. যে তাঁকে পর করেছে ১৫। A. পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ১৬। A. যে কবিকে আঘাত করেছে ১৭। A. আত্মত্যাগ ১৮ । A. বিষাক্ত ১৯। B. ফুল-মালঞ্চ ২০। B. উদাসীন

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা