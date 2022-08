ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (3)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

3. দিক নির্দেশ বা লক্ষ্য নির্দেশ করতে on, into, on, to, towards, up, down ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He is above me in rank.

He climbed up a tree.

He is going to school .

He fired on the enemy.

He is kind towards the poor.

He walked across road.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

