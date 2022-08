ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (13)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

13. কোনো কিছুর পরিমাপ বা মান বোঝাতে at, by, for, to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Rice sells at taka 45 a kilo.

It is ten by my watch.

She is rather tall for her age.

She is good at figure.

My mother is good at cooking.

He is clever at games.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

