কারিগরির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির আবেদন ও প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময় বৃদ্ধি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম পর্ব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ও শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময় বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো: রুহুল আমিনের স্বাক্ষর করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এসব কোর্সের মধ্যে কারিগরি বোর্ডের চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন- মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, টুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা- ইন-ফিশারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক রয়েছে।
ভর্তি পরীক্ষা ২৯ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার, সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার তারিখ ও সময় অপরিবর্তিত থাকবে।
১. পরিবর্তিত নতুন তারিখ ও সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৫, রোববার রাত ১২টা পর্যন্ত।
২. শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময়: ২৩ আগস্ট হতে ২৮ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত।