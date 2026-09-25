গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১৫

গণিত ভাইয়া প্রথম আলো গণিত ইশকুলের একটি জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। গণিত ভাইয়া তোমাদের গণিতকে আনন্দের সঙ্গে শেখাতে সহায়তা করবে।
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন:
আলিমের কাছে তিনটি সংখ্যা আছে যারা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে সহমৌলিক। দুটি সংখ্যাকে সহমৌলিক বলা হয় যদি তাদের গ.সা.গু হয় 1। এই তিনটি সংখ্যার ল.সা.গু 210 ও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা দুইটির পার্থক্য 13। তিনটি সংখ্যার যোগফল কত?
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গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।