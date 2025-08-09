শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্কাউট ও রোভার স্কাউট নিয়ে মাউশির ৭ নির্দেশনা

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউট ও রোভার স্কাউট কার্যক্রম গতিশীল করতে নিচের সাতটি নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির উপপরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) মো. শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এসব নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
সাতটি নির্দেশনা—
১. ট্রুপ মিটিং ও ক্রু মিটিং আয়োজন
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সব স্কুল ও কলেজে স্কাউট ও রোভার স্কাউট কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে। নিয়মিত ‘ট্রুপ মিটিং ও ক্রু মিটিংয়ের’ আয়োজন করতে হবে।
২. ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠানো
প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরা ইউনিট গঠন, প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মাউশিসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসে পাঠাতে হবে। আঞ্চলিক অফিস ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্ট rovscout25@gmail.com মেইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠাবে।
৩. স্কাউট কাজেই ব্যয় ও নিয়মিত পরিশোধ
স্কাউট বা রোভার বা গার্ল ইন স্কাউট অথবা রোভার তহবিলের আদায় করা ফি আলাদা প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও স্কাউট লিডার বা রোভার লিডারের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করে শুধু স্কাউট কাজেই ব্যয় করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা ফি সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউটস, জেলা স্কাউটস, জেলা রোভার স্কাউটসে আবশ্যিকভাবে ‘নিয়মিত’ করতে হবে।
৪. বার্ষিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করা
রোভার লিডার বা স্কাউট লিডার এক বছরের জন্য কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কমিটির অনুমোদন নিয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করবেন প্রতিষ্ঠানপ্রধান।
৫. পদ শূন্য থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা
কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘স্কাউট বা রোভার লিডার’ না থাকলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট জেলা বা অঞ্চলে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নতা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত বজায় রাখতে ‘স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে’ স্কাউট ও রোভারদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
৭. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার
প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে ‘স্কাউটিং ও রোভার স্কাউটিং’ কার্যক্রমের একটি বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করে প্রতিবছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে মাউশি আঞ্চলিক অফিসে পাঠাতে হবে। আঞ্চলিক অফিস ফেব্রুয়ারির মধ্যে মাউশিতে এই মেইলে rovscout25@gmail.com পাঠাবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dshe.gov.bd