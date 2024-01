‘অপরিচিতা’ ও ‘সোনার তরী’—গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি পর্ব-৩

১১. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

A. স্বরবৃত্ত B. মাত্রাবৃত্ত

C. অক্ষরবৃত্ত D. গদ্যছন্দ

১২. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ নয়?

A. রাজা B. চতুরঙ্গ

C. গৃহদাহ D. ঘরে বাইরে

১৩. কবি ‘ছোট খেত’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

A. আয়তনে ছোট খেত B. নদীর ছোট চর

C. মানুষের জীবনপরিধি D. অজানার দেশ

১৪. ‘কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

A. অনিশ্চয়তা B. অপ্রাপ্তিবোধ

C. হতাশা D. আশঙ্কা

১৫. বাঁকা জল কোথায় খেলা করছে?

A. পরপারে B. খরস্রোতা নদীতে

C. বিদেশে D. খেতের চারদিকে

১৬. পরপারের গ্রামখানি কীরূপ?

A. আঁকা ছবির মতো B. অস্পষ্ট ও অপূর্ণ

C. ধোঁয়াশার মতো D. কালো ও বিবর্ণ

১৭. বৈরী পরিবেশে গান গাইতে গাইতে মাঝির এগিয়ে আসা কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করে?

A. শান্ত রূপ B. সংগীতপ্রেম

C. আনন্দিত আগমন D. নির্মোহ মনোভাব

১৮. ‘শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি’ কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

A. মৃত্যুর অনিবার্যতা B. কালের প্রবহমানতা

C. কৃষকের অসহায়ত্ব D. অপ্রাপ্তির বেদনা

১৯. ‘সোনার তরী’ কবিতায় গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে নিচের কোনটির সঙ্গে?

A. সংকেতধর্মিতা B. রূপকধর্মিতা

C. বাস্তবধর্মিতা D. গীতিধর্মিতা

২০. ‘বারেক’ শব্দের অর্থ কী?

A. বারবার B. পুনরায়

C. অনুমতিক্রমে D. একবার



আগামী পর্বে থাকবে ‘আমার পথ’, ‘বিদ্রোহী’—থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর।



সঠিক উত্তর

1| A. সবুজপত্র 2| C. শিমুল ফুল ও মাকাল ফল 3| C. মুসলমানীর গল্প 4| A. গলার স্বর 5| A. এককোষ জল 6| B. অন্ত্মসারশূন্য অহংকার 7| C. গজানন 8| A. হরিশ 9| B. বিনুদাদা 10| D. নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ

11| B. মাত্রাবৃত্ত 12| C. গৃহদাহ 13| C. মানুষের জীবনপরিধি 14| A. অনিশ্চয়তা 15| D. খেতের চারদিকে 16| A. আঁকা ছবির মতো 17| D. নির্মোহ মনোভাব 18 | A. মৃত্যুর অনিবার্যতা 19| B. রূপকধর্মিতা 20| D. একবার

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা