ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

My friends are helpful. Here ‘are’ is a verb because it refers to the state (অবস্থা) of my friends. চলো Principal verb বা প্রধান ক্রিয়া এবং Auxiliary verb বা সহায়ক ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

A. Principal verb বা প্রধান ক্রিয়া হলো এমন ক্রিয়া যা সাধারণত action বা state প্রকাশ করে। উদাহরণ:

1. একটি কর্ম বা কাজ প্রকাশ করতে: My friend helps me. এখানে ‘helps’ একটি verb বা ক্রিয়া। কারণ এটি My friend–এর কাজকে নির্দেশ করে।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা