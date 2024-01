‘মানব–কল্যাণ’ ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’—গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি পর্ব-৬

১১. ‘Rational’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

A. বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন

B. মানবিকতাসম্পন্ন

C. জাতীয়তাবোধসম্পন্ন

D. আচরণগত

১২. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কী ধরনের কবিতা?

A. শোক কবিতা

B. কাহিনি কবিতা

C. গাথা কবিতা

D. সংলাপপ্রধান কবিতা

১৩. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কোন ফুল ফোটার কথা বলা হয়েছে?

A. গাঁদা ফুল

B. রজনীগন্ধা ফুল

C. মাধবী কুঁড়ির ফুল

D. বাতাবিলেবুর ফুল

১৪. ‘কুহেলি’ শব্দের অর্থ—

A. কোকিলা

B. কুহুধ্বনি

C. কুয়াশা

D. জ্যোত্স্না

১৫. বসন্ত কাকে সরণ করে পৃথিবীতে এসেছে?

A. কবিকে

B. প্রিয়জনকে

C. ফাল্গুনকে

D. প্রকৃতিকে

১৬. সুফিয়া কামাল রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম—

A. অবরোধবাসিনী

B. উদাত্ত পৃথিবী

C. মাটির ফসল

D. এক পথ দুই বাঁক

১৭. কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?

A. ১৯২৪

B. ১৯২৯

C. ১৯৩২

D. ১৯৩৪

১৮. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

A. ভারতী

B. মাসিক মোহাম্মদী

C. মাহে-নও

D. সমকাল

১৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ‘কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

A. শীত ঋতু

B. কুয়াশা

C. আঁধার

D. জীর্ণ অবস্থা

২০. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবির বসন্তবিমুখতার কারণ—

A. অভিমান

B. দ্বিধা

C. রাগ

D. প্রিয় বিয়োগ

আগামী পর্বে থাকবে – মাসি পিসি, আঠারো বছর বয়স



উত্তরমালা

১। A. ভিক্ষা প্রদান করা ২। B. গ্রহীতা ৩। D. দীনতা ৪। B. রাষ্ট্রের ৫। D. মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হওয়াকে ৬। C. কুড়াল ৭। A. পরিবার ৮। A. মানব-মর্যাদাকে ৯। B. সেবাধর্মী ১০। C. ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান

১১। A. বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ১২। D. সংলাপপ্রধান কবিতা ১৩। D. বাতাবিলেবুর ফুল ১৪। C. কুয়াশা ১৫। C. ফাল্গুনকে ১৬। B. উদাত্ত পৃথিবী ১৭। C. ১৯৩২ ১৮ । B. মাসিক মোহাম্মদী ১৯। A. শীত ঋতু ২০। D. প্রিয় বিয়োগ

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা