ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (12)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

12. কারণ বোঝাতে from, of, for, with ব্যবহৃত হয়। যেমন:

My uncle died of cholera.

He died from loss of blood.

He is trembling with fear.

He will suffer for his bad habits.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

