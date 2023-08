জোর দাও—গ্রামার অংশে ও রাইটিং পার্টে

বিজ্ঞাপন

ইংরেজি ২য় পত্র

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইংরেজি ২য় পত্রে পূর্ণ নম্বর থাকছে ১০০। Grammar অংশে ৬০ নম্বর ও Writing part–এ ৪০ নম্বর।

১ নম্বর প্রশ্ন

Gap filling activists without clues (for prepositions): এ অংশে ১০টি শূন্যস্থান–সংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। উপযুক্ত preposition দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে text লিখতে হবে না। উত্তরপত্রে (a), (b), (c) ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লিখে শুধু উপযুক্ত preposition লিখতে হবে। প্রশ্নের মান ৫।

২ নম্বর প্রশ্ন

Gap filling activities with clauses: এ প্রশ্নে ছোট ছোট বাক৵ দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রতিটি text এ একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে। was born, have to, would rather, had better, let alone, as soon as, what’s …like, what does…..look, introductory ‘there’ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে (a), (b), (c) ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লিখে শুধু উপযুক্ত উত্তর লিখবে।

৩ নম্বর প্রশ্ন

Completing Sentences with clauses/phrases: এ প্রশ্নে ছোট ছোট sentence দ্বারা প্রস্তুত করা একটি text দেওয়া থাকবে। প্রতিটি text–এ একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে। একটি phrase (noun phrase, infinitive phrase, participle prepositional phrase) অথবা একটি clause (conditional clause, adjective clause, adverbial clause, noun clause) দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে অবশ্যই পূর্ণ Sentences লিখবে এবং উত্তরের নিচে দাগ দিতে ভুলে যাবে না।

৪ নম্বর প্রশ্ন

Use of verbs (Right form of verbs and Subject–verb agreement as per contex): এ অংশে ১৪টি শূন্যস্থান–সংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত Verb–এর right form ব্যবহার করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবে। subject–verb–agreement, person, number এবং tense–এর পরিবর্তন ছাড়াও voice–এর passive form ব্যবহার করে right form of verbs–এর উত্তর দিবে। প্রয়োজনে Verb–এর negative form ব্যবহার করবে।

৫ নম্বর প্রশ্ন

(Narrative Style): এ অংশে একটি text দেওয়া থাকবে। প্রশ্নপত্রে textটি Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি) এ উল্লেখ থাকলে তাকে Direct speech (প্রত্যক্ষ উক্তি) এ পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু Direct speech এ উল্লেখ থাকলে তাকে Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি) লিখতে হবে। Person, reporting verb ও tense পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকবে।

৬ নম্বর প্রশ্ন

(Use of Modifiers): এ অংশে ১০টি শূন্যস্থান–সংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত প্রথম বন্ধনীর ভেতরের নির্দেশনা অনুসারে উপযুক্ত modifier ব্যবহার করতে হবে। প্রদত্ত text–এর অর্থ অনুসারে উত্তর লিখতে হবে। প্রশ্নের মান ৫।

৭ নম্বর প্রশ্ন

(Connectors/linking words): এ অংশে ১৪টি শূন্যস্থান–সংবলিত একটি passage দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত passage–এর অর্থ অনুসারে উপযুক্ত connectors/ linking words ব্যবহার করে উত্তর লিখতে হবে। উত্তরপত্রে passage লিখতে হবে না। প্রশ্নের মান ৭।

৮ নম্বর প্রশ্ন

(Use of antonym/synonym): প্রশ্নের এ অংশে antonym ও synonym–এর ব্যবহার করার জন্য underline করা ১০টি শব্দের একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। প্যাসেজটির নিচে underline করা শব্দের পাশে প্রদত্ত প্যাসেজের অর্থ এবং প্রথম বন্ধনীর ভেতরের নির্দেশনা অনুসারে উপযুক্ত antonym/synonym ব্যবহার করে উত্তর লিখবে। প্রদত্ত শব্দের parts of speech এবং এর antonym/synonym যেন একই parts of speech হয়, সে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে।

৯ নম্বর প্রশ্ন

(Use of Punctuation): প্রশ্নপত্রের এ অংশে text দেওয়া থাকবে, যেখানে কোনো punctuation marks (বিরাম চিহ্ন) দেওয়া থাকবে না। উপযুক্ত punctuation marks এবং capital letter ব্যবহার করে textটি লিখতে হবে।

১০ নম্বর প্রশ্ন

Formal letter writing/Email: এ অংশে একটি formal letter/email লিখতে হবে। যেখানে সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন সমস্যা, সাম্প্রতিক বিষয়, কোনো বিষয়ের অভিযোগ উল্লেখ থাকে। কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চাওয়া হলেও এ ধরনের Formal letter/email লিখতে হয়।

১১ নম্বর প্রশ্ন

Paragraph Writing (by listing/description): এ অংশে প্রশ্নপত্রের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী এর পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি paragraph লিখতে হবে।

