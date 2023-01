ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Talking To People - conversations with your friends

expressions in the conversation

তোমার Peer (সঙ্গী)–এর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে ব্যবহৃত নিচের প্রকাশভঙ্গি/ বাচনভঙ্গিগুলোর (Expressions) অর্থ অনুমান করো এবং আালোচনা করো।

1. I didn’t get you -------- আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি।

2. I wondered if you might need any help --- আমি ভেবেছিলাম, তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে কি না।

3. What’s up? -------- খবর কী?

4. You don’t say! -------- তুমি বোলো না।

5. I owe you one -------- আমি তোমার কাছে এক কারণে ঋণী।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা