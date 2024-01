Read The Story (পর্ব-২২) : Four Friends | ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

They tried very hard to be good for the next two months. It wasn’t easy at all and sometimes they ended up being naughty by accident. But as soon as they remembered Santa Claus they immediately tried to be good again. Finally, it was Christmas morning! Michael’s father took Michael and his three friends to see Santa Claus. Santa Claus had a red hat, a big red jacket and he had a big white beard. He was wearing a belt to hold in his big belly! When he saw Michael, Nandini, Anti and Sadib, he laughed, ‘Ho ho ho. Merry Christmas!’

তারা পরের দুই মাস ভালো থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করল। এটা সব সময় সহজ ছিল না এবং কখনো কখনো তারা দুর্ঘটনাক্রমে দুষ্টুমি করা শুরু করে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সান্তা ক্লজের কথা মনে পড়ে, তারা আবার ভালো হওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে বড়দিনের সকাল এল! মাইকেলের বাবা মাইকেল ও তার তিন বন্ধুকে নিয়ে গেলেন সান্তা ক্লজকে দেখতে। সান্তা ক্লজের একটি লাল টুপি, একটি বড় লাল জ্যাকেট ছিল এবং তার বড় সাদা দাড়ি ছিল। তার বড় পেটকে ধরে রাখার জন্য বেল্ট পরা ছিল! মাইকেল, নন্দিনী, অন্তি আর সাদিবকে দেখে তিনি হেসে উঠলেন, ‘হো হো হো। শুভ বড়দিন!’

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা