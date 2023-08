আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড – ২০২৩ (সমস্যা ৬-এর সমাধান)

সমস্যা:

ABC সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরে A 1 , B 1 , C 1 তিনটি বিন্দু যেনো, BA 1 = A 1 C, CB 1 = B 1 A, AC 1 = C 1 B এবং ∠BA 1 C + ∠CB 1 A + ∠AC 1 B = 480°। ধরি, BC 1 ও CB 1 মিলিত হয় A 2 বিন্দুতে, CA 1 ও AC 1 মিলিত হয় B 2 বিন্দুতে এবং AB 1 ও BA 1 মিলিত হয় C 2 বিন্দুতে। যদি A 1 B 1 C 1 একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ হয় তবে প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজ AA 1 A 2 , BB 1 B 2 এবং CC 1 C 2 এর পরিবৃত্তগুলো দুটি সাধারণ বিন্দু দিয়ে যায়।