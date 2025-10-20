ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান।
১. কোর্স সময়: ৬ মাস, ৩৬০ ঘণ্টা
২. দুই মাস ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে
৩. বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
১. কোর্সের নাম: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস
ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস
আসনসংখ্যা: ২৫
কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।
২. কোর্সের নাম: ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট
ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস
আসনসংখ্যা: ২৫
কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।
৩. কোর্সের নাম: রিজারভেশন অ্যান্ড টিকিটিং
ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস
আসনসংখ্যা: ২৫
কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।
৪. কোর্সের নাম: হাউস কিপিং
ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস
আসনসংখ্যা: ২৫
কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।
১. নিয়মিত ব্যাচ: রবি থেকে বুধবার, নিয়মিত ব্যাচ।
সময়: সকাল ৯.৩০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
২. ইভিনিং ব্যাচ: শুক্র ও শনিবার, ইভিনিং ব্যাচ।
সময়: বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে দেশি-বিদেশি পাঁচ তারকা হোটেল, বিমান সংস্থা, পর্যটন–সম্পর্কিত বিভিন্ন চাকরির সুযোগ রয়েছে।
