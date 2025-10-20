প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান।

দরকারি তথ্য

১. কোর্স সময়: ৬ মাস, ৩৬০ ঘণ্টা

২. দুই মাস ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে

৩. বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

চারটি কোর্স

১. কোর্সের নাম: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

২. কোর্সের নাম: ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

৩. কোর্সের নাম: রিজারভেশন অ্যান্ড টিকিটিং

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

৪. কোর্সের নাম: হাউস কিপিং

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

ক্লাসের সময়

১. নিয়মিত ব্যাচ: রবি থেকে বুধবার, নিয়মিত ব্যাচ।

সময়: সকাল ৯.৩০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

২. ইভিনিং ব্যাচ: শুক্র ও শনিবার, ইভিনিং ব্যাচ।

সময়: বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ

প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে দেশি-বিদেশি পাঁচ তারকা হোটেল, বিমান সংস্থা, পর্যটন–সম্পর্কিত বিভিন্ন চাকরির সুযোগ রয়েছে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

