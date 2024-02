ইংরেজি - ষষ্ঠ শ্রেণি

Then, Mujib along with his friends came forward with their demands to repair the school hostel’s roof. Afterwards, the chief minister sanctioned the money. Do you ever speak for your friends or community? Bangabandhu was a football lover. He loved to play football, volleyball, and hockey. He had a reputation as a team player. Do you play any of these sports?

এরপর মুজিব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে স্কুল হোস্টেলের ছাদ মেরামতের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী টাকা অনুমোদন করেন। তুমি কি কখনো তোমার বন্ধু বা সম্প্রদায়ের জন্য কথা বলো? বঙ্গবন্ধু ছিলেন ফুটবলপ্রেমী। তিনি ফুটবল, ভলিবল এবং হকি খেলতে পছন্দ করতেন। দলের খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তুমি কি এর কোনো একটি খেলো?

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

