সঞ্চয় ও জাতীয় আয় - অর্থনীতি ১ম পত্র , অধ্যায় ৯ | এইচএসসি ২০২৪

পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুসারে

২৯. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি?

ক. S = Y - C খ. Y = C + 1

গ. C = bY ঘ. C = a + bY

৩০. সঞ্চয় হিসাব করার সূত্র কোনটি?

ক. S = Y + C খ. S = Y – C

গ. S = C -Y ঘ. S = C +Y

৩১. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত?

ক. নিট রপ্তানি (X) খ. সরকারি ব্যয় (G)

গ. ভোগ ব্যয় (C) ঘ. বিনিয়োগ ব্যয় (I)

৩২. একটি উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি?

ক. C + I খ. C + I + G

গ. C + I + G + (X-M) ঘ. C = I + (X-M)

৩৩. বদ্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩৪. মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয়—

i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়

ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়

iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. GDP নির্ণয়ের হিসাব করা হয়—

i. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয় ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়

iii. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি—

i. উৎপাদন পদ্ধতি ii. আয় পদ্ধতি

iii. ব্যয় পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৭. একটি দেশে মোট উত্পাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে কী বলা হয়?

ক. মোট আয় খ. জাতীয় আয়

গ. আর্থিক আয় ঘ. দেশজ উত্পাদন

৩৮. GNP–এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Gross National Profit খ. Gross Natural Product

গ. Gross National Product ঘ. Gross National Population

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৯: ২৯. ঘ ৩০. খ ৩১. ক ৩২. গ ৩৩. গ ৩৪. ক ৩৫. গ ৩৬. ক ৩৭. খ ৩৮. গ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্​, প্রভাষক, ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা