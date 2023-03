সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Four Friends গল্পের অংশ (পর্ব - ১২)

Four Friends - চার বন্ধু

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের Four Friends লেসনটি ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো। এ লেসনটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

Sadib replied, ‘We are happier than anyone else in the world!’ Anti asked, ‘Why are we happier?’ Sadib said, ‘If people don’t have friends like us, they only have fun once. Some people only have fun on Eid. Some people only have fun on Puja.’ Michael nodded. ‘Yes! If people don’t have friends like us, they only have fun on Prabarona Purnima or on Christmas.’

সাদিব উত্তর দিল, ‘আমরা পৃথিবীর অন্য যে কারও চেয়ে সুখী!’ অন্তি জিজ্ঞেস করল, ‘কেন আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি সুখী?’ সাদিব বলল, ‘মানুষের যদি আমাদের মতো বন্ধু না থাকে, তারা শুধু একবার মজা করে। কেউ কেউ শুধু ঈদেই মজা করে। কিছু মানুষ শুধু পূজার সময় মজা করে।’ মাইকেল মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ! আমাদের মতো বন্ধু না থাকলে তারা শুধু প্রবারণা পূর্ণিমাতেই মজা করে অথবা বড়দিনে।’

ইকবাল খান,প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা