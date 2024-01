মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা: পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট-২

৭৬. Choose the correct spelling:

ক. inflammation

খ. inflemation

গ. inflarnetion

ঘ. Infllamation

৭৭. Have you ever been ____ New York? Which is the correct use of preposition?

ক. in

খ. to

গ. Of

ঘ. for

৭৮ . The synonym of 'genesis' is-

ক. quenching

খ. expedition

গ. discarding

ঘ. beginning

৮৯. Passive form of 'He gave me a pen' is-

ক. A pen was given to me by him.

খ. A pen is given to me by him.

গ. A pen was being given to me by him.

ঘ. A pen is being given to me by him.

৮০. Change the narration of He said, "Good morning, can you help me."

ক. He wished him good morning and asked whether he could help him.

খ. He wished him good morning and asked for help him

গ. He told good morning and asked whether he can help him.

ঘ. He wished him good morning and requested to help him.

৮১. Choose the simple form of the sentence: If you help me, I will help you.

ক. In case you help me I will help you.

খ. In case of your helping me I will help you.

গ. By your help I will help you.

ঘ. Despite your help, I will help you.

৮২. He heard the girl ____ in a melodious voice.

ক. Sing

খ. Singing

গ. Sang

ঘ. have sung

৮৩. What is the verb form of “union”?

ক. Unite

খ. Unity

গ. Unit

ঘ. Uniteness

৮৪. “I will not let him escape”. In this sentence “escape” is-

ক. Bare infinitive

খ. Gerund

গ. Participle

ঘ. Verbal noun

৮৫. “The teacher has repeated herself twice.” here “herself” is-

ক. Verb

খ. Adverb

গ. Adjective

ঘ. Pronoun

৮৬. Translate: কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে?

ক. From when is it raining?

খ. Since when is it raining?

গ. Since when has it been raining?

ঘ. From when has it been raining?

৮৭. Choose the correct sentence:

ক. All that glitters is to be not gold.

খ. All that glitters is not gold.

গ. All that glitters are not gold.

ঘ. All that glitter are not gold.

৮৮. Synonym of ‘Pertinent’—

ক. Particular

খ. Disturbed

গ. Relevant

ঘ.Penetrate

৮৯. You are prone __ idleness.

ক. For

খ. To

গ. with

ঘ. After

৯০. ‘At dagger's drawn’ means—

ক. Very slowly

খ. In disorder

গ. On the point of fighting

ঘ. In a nutshell

৯১. স্বাধীনতা স্তম্ভ কোথায় অবস্থিত?

ক. মেহেরপুর

খ. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

গ. ঢাকা সেনানিবাস

ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৯২. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ওপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কী?

ক. ওরা 11 জন

খ. আলোর মিছিল

গ. অস্তিত্বে আমার দেশ

ঘ. জন্মভূমি

৯৩. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

ক. জগজিৎ সিং অরোরা

খ. বঙ্গবন্ধু

গ. তাজউদ্দীন আহমদ

ঘ. এ কে খন্দকার

৯৪. বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা কে?

ক. অ্যালেন গিনেসবার্গ

খ. ডব্লিউ এইচ ওডারল্যান্ড

গ. জর্জ হ্যারিসন

ঘ. মাইক রবিন

৯৫. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে কিসের ছবি ছিল?

ক. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

খ. স্মৃতিসৌধ

গ. ভাষাশহীদদের অবয়ব

ঘ. বাংলাদেশের মানচিত্র

৯৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় (সদর দপ্তর) কোথায় ছিল?

ক. মুজিবনগর

খ. বেনাপোল

গ. করিমগঞ্জ

ঘ. ৮ নং থিয়েটার, কলকাতা

৯৭. ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতাটির রচয়িতা কে?

ক. অ্যালেন গিনসবার্গ

খ. উইলিয়াম ওডারল্যান্ড

গ. উইলিয়াম নেদারল্যান্ড

ঘ. জর্জ হ্যারিসন

৯৮. শেখ মুজিবুর রহমান কবে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন?

ক. ১৯৫৫

খ. ১৯৬৩

গ. ১৯৭২

ঘ. ১৯৬৬

৯৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষায় বক্তব্য দেন?

ক. স্বস্তি পরিষদে

খ. সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে

গ. ইউনেসকোতে

ঘ. ইকোসোকে

১০০. বঙ্গবন্ধু দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?

ক. মেঘনার মোহনায়

খ. সুন্দরবনের দক্ষিণে

গ. পদ্মা ও যমুনার সংযোগস্থলে

ঘ. টেকনাফের দক্ষিণে