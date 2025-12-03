পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে এক শিক্ষার্থী
পড়াশোনা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা

শব্দের অর্থ একই—সমার্থক শব্দ

লেখা: খন্দকার আতিক

বাংলা: সমাথ৴ক শব্দ

বাংলা বিষয়ের ৬ নম্বর প্রশ্ন থাকবে সমার্থক শব্দ লেখ-এর ওপর। উত্তর করতে হবে ৫টির।

মূল শব্দ      সমার্থক শব্দ

জননী—   মা, গর্ভধারিণী।

স্বজন—    আপনজন, আত্মীয়।

সমুদ্র—    সাগর, সিন্ধু।

দেশ—     জন্মভূমি, মাতৃভূমি।

আকাশ—  গগন, আসমান।

জগৎ—    পৃথিবী, বিশ্ব।

মরণ—     মৃত্যু, ইন্তেকাল।

সিন্ধু—     সাগর, জলরাশি।

সংকল্প—  প্রতিজ্ঞা, শপথ।

বরণ—     গ্রহণ, অভ্যর্থনা।

পাখি—    বিহঙ্গ, পক্ষী।

বৃক্ষ—      গাছ, উদ্ভিদ।

পৃথিবী—  ধরণি, বসুন্ধরা।

রাজা—    নৃপতি, শাসক।

স্বাগত—   অভ্যর্থনা, বরণ।

মেদিনী— ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবী।

অহংকার—গর্ব, গৌরব।

পণ—      প্রতিজ্ঞা, ইচ্ছা।

মরণ—     মৃত্যু, অগস্ত্যযাত্রা।

কলরব—  আওয়াজ, চিৎকার।

সমাহিত—  শায়িত, কবরস্থ।

পাহাড়—  পর্বত, ভূধর।

গাছ—      বৃক্ষ, তরু।

ধ্বংস—    শেষ, প্রলয়।

সাহসী—  নির্ভীক, ভয়হীন।

মুক্ত—      স্বাধীন, খোলা।

ছবি—      চিত্র, আলেখ্য।

বাগান—   কানন, উদ্যান।

জল—      পানি, বারি, নীর।

শান্ত—     নীরব, ধীর, স্থির।

স্নেহ—      মায়া, মমতা।

নিদর্শন— প্রমাণ, চিহ্ন।

মাটি—     ভূপৃষ্ঠ, মৃত্তিকা।

বসতি—   আবাস, ঘর।

হাত—      হস্ত, বাহু।

শির—     মাথা, মস্তক।

বাবা—     জনক, পিতা।

জগৎ—    পৃথিবী, দুনিয়া।

কপাল—   ললাট, ভাগ্য।

সংগ্রাম—  লড়াই, যুদ্ধ।

বিদ্যুৎ—   বিজলি, তড়িৎ।

মৃত্যু—     মরণ, দেহত্যাগ।

  • খন্দকার আতিক, শিক্ষক, উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

