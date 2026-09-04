গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন :পর্ব ১১

গণিত ভাইয়া প্রথম আলো গণিত ইশকুলের একটি জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। গণিত ভাইয়া তোমাদের গণিতকে আনন্দের সঙ্গে শেখাতে সহায়তা করবে।
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন, গণিত অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় মুশফিক ও সাকিব একসাথে বসে সমস্যার সমাধান করছে। মুশফিক যত নম্বর সমস্যার সমাধান করে সেগুলো, সাকিব যত নম্বর সমস্যার সমাধান করে তাদের অর্ধেক বা দ্বিগুণ। মোট ৪০টি সমস্যা থাকলে তারা দুজনে মিলে মোট কয়টি সমস্যার সমাধান করতে পারবে?
গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে তোমাদের উত্তরটি জানিয়ে দাও।
গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।
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