এইচএসসি ২০২৩ - সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | অধ্যায় ১ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (২১-৩০)

অধ্যায় ১

২১. প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের দার্শনিকেরা কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছিলেন?

ক. অর্থনৈতিক বিষয়

খ. রাজনৈতিক বিষয়

গ. সামাজিক বিষয়

ঘ. ধর্মীয় বিষয়

২২. ‘ভারততত্ত্ব’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. আল–বেরুনি

খ. আবুল ফজল

গ. সৈয়দ গোলাম হোসেন

ঘ. মির্জা নাথান

২৩. কার উদ্যোগে ‘রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. উইলিয়াম জোনস

খ. উইলিয়াম হান্টার

গ. হেনরি মেইন

ঘ. ফার্মিংগার

২৪. ‘The Indian Musalmans’ গ্রন্থের লেখক কে?

ক. হেনরি সামনার মেইন

খ. উইলিয়াম হান্টার

গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ. রাধাকমল মুখার্জি

২৫. ‘Village-Communities in the East and West’ গ্রন্থের লেখক কে?

ক. হেনরি সামনার মেইন

খ. উইলিয়াম হান্টার

গ. সৈয়দ গোলাম হোসনে

ঘ. সুশোভন সরকার

২৬. কোন গ্রন্থে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়?

ক. Utopia খ. The Politics

গ. The Prince ঘ. The Republic

২৭. সমাজে মানুষের সামগ্রিক জীবনপ্রণালি নিয়ে আলোচনা করে কোন বিষয়টিতে?

ক. নৃবিজ্ঞান খ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান

গ. সমাজবিজ্ঞান ঘ. জনবিজ্ঞান

২৮. বাংলাদেশি কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন—

i. ড. নাজমুল করিম

ii. ড. আকবর আলি খান

iii. ড. অনুপম সেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. সমাজ সংস্কার এবং সামাজিক সমস্যা দূর করতে কোন বিষয় পাঠ করা প্রয়োজন?

ক. সমাজকর্ম খ. নৃবিজ্ঞান

গ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ. সমাজবিজ্ঞান

৩০. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছে—

i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ii. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

iii. ইউনেসকো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১: ২১.ঘ ২২.ক ২৩.ক ২৪.খ ২৫.ক ২৬.ক ২৭.গ ২৮.ঘ ২৯.ঘ ৩০.খ

মোহাম্মদ জসিমউদ্দীন, প্রভাষক, মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ, ঢাকা