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গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ৯

গণিত ইশকুল ডেক্স

তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার এবারের প্রশ্ন, একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ৩×৩ প্যাটার্ন লক গ্রিডে ঠিক মাঝখানের বিন্দুটি অকেজো (disabled)। যদি প্যাটার্নটিতে ন্যূনতম ৪টি বিন্দু যুক্ত করতে হয় এবং শুধু অনুভূমিক বা উল্লম্বভাবে (horizontally or vertically) পাশাপাশি থাকা বিন্দুগুলোকেই যুক্ত করার অনুমতি থাকে, তবে মোট কতটি ভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করা সম্ভব?

গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে তোমাদের উত্তরটি জানিয়ে দাও।

গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।

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