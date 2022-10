পঞ্চম শ্রেণি - ইংরেজি | Rearrange (12)

Rearrange words in the correct order to make meaningful sentences.

12.

a. in/ five/ Sima/ is/ class.

b. do/ spend/ you/ how/ time/ your/ leisure?

c. name/ your/ me/ tell.

d. good/ very/ not/ I/ at/ am/ painting.

e. nice/ is/ painting/ how/ your!

Answer

a. Sima is in class five.

b. How do you spend your leisure time?

c. Tell me your name.

d. I am not very good at painting.

e. How nice your painting is!

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

