ইংরেজি - নবম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

Cox’s Bazar Tour Package (03- Days/03-Nights)

Travel cost- 6500 Taka (per person)

Tour Highlights

Meet & greet (সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়) at the hotel

Day 1

Arrival at Cox’s Bazar at 8 am

Breakfast and a short beach tour

After lunch, visit to Inani Beach and Himchhari Falls

Return to Cox’s Bazar sea beach and enjoy the sunset and night beach