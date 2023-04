ব্যাকরণ অংশ ও নির্মিতি–দুই'ই গুরুত্বপূর্ণ

এরপর সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে ‘5W1H Formula’ ব্যবহার করে প্রতিবেদনের প্রথম প্যারা লিখতে পারলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ W= What, W= Where, W= When, W= Who, W= Why এবং H= How—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একত্র করে প্রথম প্যারা এবং পরে এই তথ্যগুলোই বিস্তারিতভাবে অন্যান্য প্যারায় লিখতে পারো।