ইংরেজি - অষ্টম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

Beauty in Poetry

It’s a group work. In groups, choose a poem from your books (Bangla or English). You are free to choose any poem from any source. Now, find out the similes, and Rhyme Scheme used in the poem. Write the images that come to your mind while reading the poem.

দলীয়ভাবে তোমরা তোমাদের বই থেকে একটি কবিতা (বাংলা বা ইংরেজি) বেছে নাও। যেকোনো উৎস থেকে যেকোনো কবিতা বেছে নিতে পারো। এখন কবিতায় ব্যবহৃত similes এবং rhyme scheme খুঁজে বের করো। কবিতা পড়ার সময় তোমার মনে যে ছবি আসে, তা লেখো।