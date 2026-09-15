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গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১২

গণিত ইশকুল ডেক্স

গণিত ভাইয়া প্রথম আলো গণিত ইশকুলের একটি জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। গণিত ভাইয়া তোমাদের গণিতকে আনন্দের সঙ্গে শেখাতে সহায়তা করবে।

তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন, রফি গতকাল ফুটবল খেলতে যেতে পারে নি। সে তার বন্ধুর কাছে জানতে পারল, তার দল, বিপক্ষ দলের তুলনায় ৩ গুণ বেশী গোল করেছে। দুই দলের মোট গোল সংখ্যা ১২ হলে তার দল কতগুলো গোল করেছে?

গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে তোমাদের উত্তরটি জানিয়ে দাও।

গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।

ফেসবুক পেজের লিংক https://www.facebook.com/PA.GonitIshkul

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