ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Bangabandhu, My Inspiration - Write about Bangabandhu

Bangabandhu

Bangabandhu is our great leader. He was the dreamer of an independent Bangladesh. He sacrificed a lot for the freedom of our country. His sacrifice for the country and love for the people made him ‘The Father of the Nation.’ Leadership was his inborn quality. He was always against any injustice. He had great fellow-feeling. He was always confident and courageous. He was a football player. He loved to play football, volleyball, and hockey. He had a reputation as a team player. He was a knowledgeable person. He used to read the newspapers and gained knowledge. He was a great speaker too. He loved people. He was always surrounded by people. He could mix with people easily. He was liberal. He wanted people from all communities to live together in harmony. His only dream was to see Bangladesh as a free, peaceful, and prosperous nation.

প্যারাগ্রাফটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

বঙ্গবন্ধু আমাদের মহান নেতা। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে ‘জাতির পিতা’ করে তোলে। নেতৃত্ব ছিল তাঁর জন্মগত গুণ। সর্বদা তিনি ছিলেন যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি ছিলেন অনেক সহানুভূতিশীল। তিনি সর্বদা আত্মবিশ্বাসী এবং সাহসী ছিলেন। তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতে পছন্দ করতেন। দলের খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি একজন দুর্দান্ত বক্তাও ছিলেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তিনি সব সময় মানুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী। তিনি চেয়েছিলেন সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে একত্রে বসবাস করুক। তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে দেখা।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা