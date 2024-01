ইংরেজি - ষষ্ঠ শ্রেণি

A Day in the Life of Mina

Little Red

Jessica McDonald

Once there was a girl,

And her name was Little Red,

She set off to her grandma’s house,

For Gram was sick in bed.

একদা একটি মেয়ে ছিল,

নাম ছিল তার লিটল রেড,

সে তার দাদির বাড়িতে রওনা দিল,

কারণ দাদি ছিল অসুস্থ ও শয্যাশায়ী।

She wandered through the forest,

With her basket full of bread,

She ran into the Big Bad Wolf,

‘Where Are you going?’ he said.

সে বনের পথে হেটে যায়,

তার রুটিভর্তি ঝুড়ি নিয়ে,

সে দৌড়ে যায় বাজে বড় নেকড়ের কাছে,

‘তুমি কোথায় যাচ্ছো?’ নেকড়ে জানতে চায়।

‘I’m headed to my grandma’s house,

Can’t stop to talk,’ said Red.