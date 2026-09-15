\u0026lt;p\u0026gt;সুডোকু নিয়ে নিয়মিত আয়োজন থাকছে গণিত ইশকুলে। \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;আজ সুডোকু পর্ব–৭ এ সুডোকু সমাধান করে A, B, C, D, E এর মান বের কর? গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে উত্তর জানিয়ে দাও।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ফেসবুক পেজের লিংক\u0026nbsp;\u0026lt;a href="https://www.facebook.com/PA.GonitIshkul" target="_blank" rel="nofollow"\u0026gt;https://www.facebook.com/PA.GonitIshkul\u0026lt;/a\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;a class="cta-anchor" href="https://www.prothomalo.com/education/admission/ssffhx7r9k" target="" rel=""\u0026gt;\u0026lt;span class="cta-text"\u0026gt;স্ট্যানফোর্ডে পড়াশোনার সুযোগ অনলাইনে, নেই টিউশন ফি, যাঁরা আবেদনের যোগ্য\u0026lt;/span\u0026gt;\u0026lt;/a\u0026gt;