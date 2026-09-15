পড়াশোনা

সুডোকু পর্ব-৭

সুডোকু সমাধান করে A, B, C, D, E এর মান বের কর?

গণিত ইশকুল ডেক্স

সুডোকু নিয়ে নিয়মিত আয়োজন থাকছে গণিত ইশকুলে।

আজ সুডোকু পর্ব–৭ এ সুডোকু সমাধান করে A, B, C, D, E এর মান বের কর? গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে উত্তর জানিয়ে দাও।

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