জনসংখ্যা বৃদ্ধি - অর্থনীতি ২য় পত্র, অধ্যায় ৪ | এইচএসসি ২০২৪

পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুসারে

১৮. জনসংখ্যার যে স্তরে সর্বাধিক মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়, তা-ই ‘কাম্য জনসংখ্যা’— এটি কার মতামত?

ক. ডাল্টন খ. ম্যালথাস

গ. এল রবিন্স ঘ. মার্শাল

১৯. ‘Essay on the principles of population’ গ্রন্থটি কার?

ক. মার্শাল

খ. রবার্ট ম্যালথাস

গ. জন ডাল্টন

ঘ. এল রবিন্স

২০. দেশের অভ্যন্তরে জনগণের স্থানান্তরকে কী বলে?

ক. নিট অভিবাসন

খ. অভিবাসন

গ. অভ্যন্তরীণ অভিগমন

ঘ. বহির্গমন

২১. কোনটির মাধ্যমে জনসংখ্যার পরিমাপ করা যায়?

ক. ভোটার খ. পেশা

গ. আদমশুমারি ঘ. ঘরবাড়ি

২২. আদমশুমারি সাধারণত কত বছর পর হয়?

ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর

গ. ৮ বছর ঘ. ১০ বছর

২৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরাসরি কিসের ওপর প্রভাব পড়ে?

ক. খাদ্যের খ. ভূমির

গ. পরিবেশের ঘ. কর্মসংস্থানের

২৪. জনসংখ্যা–সম্পর্কিত প্রচলিত তত্ত্ব কয়টি?

ক. ২টি খ. ৫টি

গ. ৭টি ঘ. ৯টি

২৫. কোন তত্ত্বটি অধিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত?

ক. ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব

খ. কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব

গ. জাতিসংঘ রিপোর্ট

ঘ. রবিন্স তত্ত্ব

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪: ১১. ক ১২. ঘ ১৩. ক ১৪. খ ১৫. ক ১৬. খ ১৭. ক ১৮. ক ১৯. খ ২০. গ ২১. গ ২২. ঘ ২৩. খ ২৪. ক ২৫. খ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্​, প্রভাষক, ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা