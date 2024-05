ইংরেজি - অষ্টম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

The Bizhu Festival (পর্ব-৩)

Madhu said, ‘Bizhu is the main festival of our Chakma community to celebrate the new year. It starts on Chaitra Sankranti and lasts for three days. On the first day, Phool Bizhu, we start the festival by offering flowers to Lord Buddha. We pray that May we all live in peace and have good health. Then we float flowers in lakes and rivers to bid goodbye to misfortune and seek divine blessings.’

মধু বলেন, ‘বিজু আমাদের চাকমা সম্প্রদায়ের নতুন বছর উদ্​যাপনের প্রধান উৎসব। এটি চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু হয় এবং তিন দিন স্থায়ী হয়। প্রথম দিন ফুল বিজু, আমরা ভগবান বুদ্ধকে ফুল দিয়ে উত্সব শুরু করি। আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা সবাই শান্তিতে থাকি এবং সুস্থ থাকি। তারপর আমরা দুর্ভাগ্যকে বিদায় জানাতে হ্রদ এবং নদীতে ফুল ভাসিয়ে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ কামনা করি।’

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা