ইংরেজি ২য় পত্রে ৩ ঘণ্টায় ১৫টি প্রশ্নের উত্তর, প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত দেখে নাও

ইংরেজি ২য় পত্রে Grammar ও Writing part অংশে উত্তর সঠিকভাবে করার নিয়ম জেনে নাও।

Ques. No. 1 (Gap filling activities with clues)

এ প্রশ্নে parts of speech–এর ব্যবহারের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসহ ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে। প্রশ্নের এ অংশে clue দেওয়া থাকবে। বক্সে প্রদত্ত parts of speech সঠিক ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে Grammar–এর পরিবর্তন করা যাবে। উত্তর a, b, c, d, ….j. আকারে লিখবে।

Ques. No. 2 (Gap filling activities without clues)

এ প্রশ্নে preposition, article ও parts of speech–এর ব্যবহারের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ১০টি শূন্যস্থানসহ ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে। সঠিক preposition, article ও parts of speech ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। যেখানে কোনো article ব্যবহৃত হবে না, সেখানে zero article, অর্থাৎ x ব্যবহৃত হবে। কোনো clue দেওয়া থাকবে না। শুধু উত্তরগুলো a, b, c, d, ..j আকারে লিখতে হবে।

Ques. No. 3 (Substitution Table)

এ অংশে তিনটি column বিশিষ্ট একটি Table দেওয়া থাকবে। প্রথম column এ ছয়টি Subject থাকে, দ্বিতীয় column-এ Verb থাকে এবং তৃতীয় column-এ Sentence–এর বাকি অংশ দেওয়া থাকে। প্রথম column-এ ব্যবহৃত Subject–এর number ও person অনুসারে দ্বিতীয় column-এর Verb ও তৃতীয় column থেকে অতিরিক্ত অংশ নিয়ে অর্থপূর্ণ Sentence তৈরি করবে।

Ques. No. 4 (Right form of verbs)

প্রশ্নপত্রের এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসহ ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বক্সে clue হিসেবে verb দেওয়া থাকবে। Verb-এর right form ব্যবহার করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবে। subject-verb-agreement, person ও tense–এর পরিবর্তন ছাড়াও voice–এর passive form–এর ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে verb-এর negative form ব্যবহার করবে। বক্সে প্রদত্ত verb–এর ব্যবহার করতে হবে।

Ques. No. 5 (Speech Change)

এ প্রশ্নে একটি text দেওয়া থাকবে। প্রশ্নপত্রে textটি Direct speech (প্রত্যক্ষ উক্তি) এ উল্লেখ থাকে এবং তাকে Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি) এ পরিবর্তন করতে হবে। Person, reporting verb ও tense পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকবে।

Ques. No. 6 (Changing sentences)

প্রশ্নপত্রের এ অংশে ১০টি বাক্যের ১টি অনুচ্ছেদ থাকবে। বাক্যগুলোর পাশে ব্রাকেটের ভেতরে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অর্থের পরিবর্তন না করে প্রদত্ত বাক্যগুলোকে রূপান্তর করতে হবে।

Ques. No. 7 (Completing Sentences)

প্রশ্নপত্রের এ অংশে ৫টি incomplete sentence দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত অংশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ conditional clause/gerund/infinitive/participles/phrase দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এ প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই context ও Grammar অনুসরণ করে পূর্ণ Sentence–এ লিখবে এবং যে অংশটি তোমরা পূরণ করবে, সে অংশের নিচে দাগ দেবে।

Ques. No. 8 (Use of suffix and prefix)