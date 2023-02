সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | My Books (Poem)

My Books

I love my books.

They are the homes

Of queens and fairies,

Knights and gnomes.

Each time I read I make a call

On some quaint person large or small.

Who welcomes me with a hearty hand

And leads me through his wonderland.

Each book is like

A city street

Along whose winding

Way I meet

New friend’s and old who laugh and sing

And take me off adventuring.

বাংলা অনুবাদ:

আমার বই

আমি আমার বইগুলো ভালোবাসি

তারাই রানি এবং পরিদের,

সাহসী এবং সম্মানিত ব্যক্তি

ও বামনদের বাড়ি,

যতবার পড়ি, ততবার ভাবি

বড় বা ছোট কিছু মজার মানুষকে নিয়ে,

যে আমাকে উদাত্ত আহ্বান জানায়,

আমাকে তার বিস্ময়কর দেশে নিয়ে যায়।

প্রতিটি বই শহরের আঁকাবাঁকা রাস্তার মতো

যেখানে আমার দেখা হয়

নতুন ও পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে।

তারা হাসে ও গান করে,

আমাকে দুঃসাহসিক কাজে নিয়ে যায়।

এখন কবিতাটির মূলভাব জানব।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা