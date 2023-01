ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Talking to People পাঠ–১

Formal & Informal Expression

শিক্ষার্থী, শুভেচ্ছা নিয়ো। নতুন ইংরেজি পাঠ্যবই প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা ছবি আঁকবে, খেলাধুলায় অংশ নেবে, ইংরেজিতে লেখা মজার মজার গল্প পড়তে পারবে, চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। ইচ্ছেমতো ইংরেজিতে নানা কিছু লিখবে। তোমরা একে অপরকে ইংরেজি শিখতে সহায়তা করবে। তোমার শেখার অগ্রগতি কতটুকু, তা নিজেই বুঝতে পারবে।

এই পাঠের শুরুতে New Vocabularies দেওয়া আছে। তোমরা English to English ভালো Dictionary ব্যবহার করে, সেগুলোর অর্থ ও Use শিখতে পারবে। English বইয়ের শেষ Glossary অংশে সেগুলোর Meaning, Exam Sentence দেওয়া আছে। তোমাদের নিজস্ব বাক্য তৈরি করার জন্য শূন্যস্থান রাখা আছে। Talking to People পাঠ–এর জন্য পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৩–১৫৪ দেখবে।

পাঠ–১ Formal (আনুষ্ঠানিক) ও Informal (অনানুষ্ঠানিক) Expression (প্রকাশভঙ্গি) দেখানো হয়েছে। আমরা প্রতিদিনের কথাবার্তা ও লেখায় এই expressionগুলো ব্যবহার করি।

আমরা যাকে ভালো করে চিনি না, অথবা চিনলেও মুরব্বি, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি অথবা যখন অফিশিয়াল যোগাযোগ করি; তখন আমরা Formal word ব্যবহার ও expression করে থাকি।

আবার যখন আমাদের খুবই পরিচিত লোক, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলি বা লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ করি, চিঠি লিখি, ই–মেইল পাঠাই; তখন Informal expression করে থাকি।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে Formal ও Informal expression দেখানো যাক।

Formal expression—Could you please help me?

Informal expression—Help me!

Formal—How do you do?

Informal—What’s up?

তোমাদের Informal ও Formal word কোনগুলো, তা জানতে হবে।

যেমন: Advertisement–এর Informal রূপ হচ্ছে—‘Ad’ অথবা ‘Advert’.

Photograph–এর Informal রূপ হচ্ছে-‘Photo’.

Informal বাক্যগুলো ছোট হয়। Formal বাক্যগুলো দীর্ঘ হয়। Formal ও Informal শব্দ চেনার জন্য আগে শব্দগুলোর ভাব বুঝতে হবে।

বলো তো, টেলিভিশনের খবর ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোনটি Formal? নিশ্চয়ই খবর Formal.

তোমাদের সুবিধার্থে কিছু Formal এবং Informal expression দেওয়া হলো।

Formal

1. He hails from Savar.

2. He has purchased a book.

3. He resides in Dhaka.

4. We require help.

5. You are very kind.

Informal

1. He comes from Savar.

2. He has bought a book.

3. He lives in Dhaka.

4. We want help.

5. You’re very kind.

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা