ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

1. To do: do, does, did

2. To be: am, is, are, was, were being, been

3. To have: have, has, had, having

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা