ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (10)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

10. বস্তু ও উপাদান বোঝাতে of, from ব্যবহৃত হয়। যেমন:

This chair is made of wood.

Steel is made from iron.

We make butter from milk.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

